عبد العاطي لنظيريه الألماني والكندي: مصر تواصل جهودها لوقف التصعيد ومنع تدهور الأوضاع

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين اليوم الاثنين من يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وأنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، لبحث مستجدات الوضع الإقليمي وجهود خفض التصعيد.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصالين الجهود المصرية المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف التصعيد العسكرى، والأفكار المطروحة لتحقيق التهدئة لتجنيب المنطقة الانزلاق لفوضى شاملة وعدم استقرار.

كما تناولت الاتصالات التداعيات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التصعيد الراهن. وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف الخطير الذى تمر به المنطقة، بما يحافظ على أمن واستقرار الاقليم.

وأكد وزير الخارجية لنظيريه الالمانى والكندي على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها المخلصة من أجل وقف الحرب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن وزيرا خارجية ألمانيا وكندا من جانبهما الجهود الصادقة التى تبذلها مصر وتركيا وباكستان لخفض التصعيد وتغليب الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وفى ختام الاتصالين، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.