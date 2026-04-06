حبس مرتضى منصور شهرا وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب عمرو أديب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بمعاقبة مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية قد أحالت مرتضى منصور للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 2926 لسنة 2026، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحامي محمد إصلاح، دفاع الإعلامي عمرو أديب، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، اتهمه فيه بتعمد إزعاج موكله وتوجيه عبارات وألفاظ سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أسند البلاغ إلى المتهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إدارة حساب على الشبكة المعلوماتية ارتكب عبره الوقائع محل الاتهام.

والتمس مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه، وتوقيع أقصى عقوبة عليه في ضوء الاتهامات الموجهة إليه.