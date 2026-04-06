تصاعد الخسائر في لبنان: 1497 شهيدا و4639 جريحا منذ مطلع مارس

أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري بارتفاع عدد الضحايا في لبنان، حيث سُجل سقوط 18 شهيدا منذ ساعات الفجر وحتى الآن، في ظل استمرار التصعيد الميداني.

وذكرت مصادر صحية لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين جراء غارة أخرى طالت بلدة صديقين.

وبحسب أحدث بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع إجمالي عدد القتلى خلال الفترة من 2 مارس حتى 6 أبريل إلى 1497 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4639 جريحا.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان وسط تصعيد عسكري متواصل، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين والعسكريين، ويزيد من المخاوف الدولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.