رامى صبري ينتقد الأخطاء التحكيمية في مباراة فاركو وغزل المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رامي صبري المدير الرياضى لنادى فاركو الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة فريقه ضد غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الثانية من منافسات مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري .

وشدد رامي صبري رفضه الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة فاركو من جانب طاقم التحكيم بالكامل بقيادة أمين عمر خاصة ركلة الجزاء الغير صحيحة التي احتسبت ضد فاركو لصالح الغزل.

وأكد المدير الرياضى لنادي فاركو أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم أمين عمر ولغاها حكم تقنية الفيديو رغم صحتها.

وأكد رامي صبري أن مثل هذه الأخطاء تؤثر علي نتائج المباريات وبالتالي علي صراع المنافسة على النجاة من الهبوط .

وطالب المدير الرياضى لنادى فاركو ، اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام بمراعاة العدالة التحكيمية لأن غيابها يهدر مجهود أندية ولاعبين ومدربين وأجهزة فنية دون وجه حق لاسيما مع سخونة المنافسة في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.