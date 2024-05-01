هرتسوج خلال استقباله بلينكن: محاكمة قادة إسرائيليين تهديد للديمقراطية

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل «خطرا على الديموقراطيات»، داعيا حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.

وقال خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، إن «محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب، يشكل خطرا واضحا ومباشرا على الديموقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي».

وأضاف: «أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر، إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جدا ... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك»، وفقًا لادعائه.

وقال مسئولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا توجيه التهم إلى قادة من حركة حماس.

وقالت الولايات المتحدة الاثنين، إنها «لا تؤيد» تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبر نتنياهو الاثنين، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن التحقيق حاليا «توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023».