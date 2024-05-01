بابا الفاتيكان بشأن تجارة الأسلحة: من المرعب التربح من الموت

شجب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، صناعة الأسلحة العالمية، قائلا إنه من "المرعب التربح من الموت".

وقال في قداسه العام الأسبوعي في الفاتيكان: "اليوم أصبحت الاستثمارات التي تدر أكبر عائدات هي مصانع الأسلحة، للأسف"

واستغل فرنسيس الكلمة؛ للمناشدة لإحلال السلام، وذكر الحرب في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي واضطهاد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار على يد القوات الحكومية.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة ستوكهولم الدولية لأبحاث السلام، تم إنفاق 2.44 تريليون دولار على التسلح في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بزيادة 6.8% عن عام 2022.

وجرى الاستشهاد بحرب روسيا في أوكرانيا كأحد الأسباب الرئيسية للزيادة العالمية في الإنفاق الدفاعي.

ولدى الولايات المتحدة أعلى إنفاق عسكري في العالم بفارق كبير، حيث تمثل 37% من إجمالي الإنفاق العالمي.