مجلس الوزراء ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق: قدم للوطن مجهودات عديدة

نعى مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذى وافته المنية اليوم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - في بيان اليوم الأربعاء - "لقد فقدنا زميلا عزيزا؛ قدم - للوطن - مجهودات عديدة في مختلف المهام التي أسندت إليه، وأسهم بخبرته في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي".

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص العزاء لأسرة الدكتور هشام عرفات، ولزملائه وطلابه ومحبيه، متضرعا إلى الله بالدعاء أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابقن مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة غدا، عقب صلاة العصر.

وكتب ابن الراحل هشام عرفات: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي و حبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة".

وتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019، على إثر حادث قطار محطة رمسيس، وأشرف خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.