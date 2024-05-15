إسرائيل: إصابة ضابط وجنديين شمال غزة واعتراض صاروخ من القطاع

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة ضابط في لواء المظليين بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة، واعتراض صاروخ أطلق من القطاع.

وقال الجيش في بيان "إن الضابط أصيب نتيجة الاشتباكات مع الإرهابيين"، بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "أصيب جنديان آخران بجروح متوسطة في نفس الحادث".

وتابع أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت، ولا توجد تقارير عن وقوع اصابات.

وقال الجيش إن الصاروخ أطلق من منطقة جباليا، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية.

وأشارت قناة "أي نيوز 24"إلى تزايد وتيرة إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية بشكل مطرد في الأيام الأخيرة مع شن جيش الاحتلال عمليات عدوانية ضد حماس.

كانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء ، قتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.