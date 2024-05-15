وجه اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اعتذارًا لأي مواطن شعر بالضيق بسبب الأعمال التنفيذية التي أجريت في الشوارع لإنشاء محطات جديدة لمترو الأنفاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن المحطات الخمسة التي تم افتتاحها ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو هي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وصولًا إلى محطة جامعة القاهرة.

وأضاف أن المحطات الخمسة تخدم مناطق سكنية مكتظة، مثل محطة التوفيقية وهي المنطقة التي يوجد بها نادي الترسانة، وكذلك محطة نادي النيل بجوار نادي الزمالك، فضلا عن منطقة بولاق.

وأوضح أن هناك حدودًا قصوى للمسافات التي تفصل بين كل محطة وأخرى، بما يضمن تشغيل القطار بشكل اقتصادي، ولذلك لا تزيد المسافة بين المحطات النفقية عن 1200 متر، فيما تبلغ سرعة القطار 70 كيلومترًا / ساعة.

وشغلت وزارة النقل والمواصلات، خمس محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، ليكتمل الخط الثالث للمترو بداية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام وحتى محور روض الفرج شمالا وجامعة القاهرة جنوبا، وذلك بعد تشغيل محطات التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة.