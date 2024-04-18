 رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني

أحمد علاء
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 12:30 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 12:30 ص

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن هجرة اليمنيين للخارج سببه البحث عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني في بلاده.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "ten"، عرضت مساء الأربعاء، أن اليميين موجودون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى.

لكنه أشار إلى أن هناك هروبًا من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بسبب أعمال العنف في هذه المناطق.

وأشار أن جماعة الحوثي تحاسب حتى من يراسل الحكومة الشرعية، حيث يعتبرونه خائنا ويتم محاكمته في هذا الصدد، لافتا إلى أن الجماعة فجّرت عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها.

ولفت إلى أن مجلس القيادة هو مجلس سلام وليس مجلسًا للحرب، مشيرا إلى اتفاق السويد (الموقع في 2018) والذي التزمت به الحكومة الشرعية لكن الحوثيين لم ينفذوا أيا من بنوده.

ونوه بأنه لا يزالون يدعون للسلام، رغم كل ما جرى باعتبار أن السلام من مصلحة الجميع، موضحا أن السلام المرجو هو القائم على استعادة الدولة وأن يكون عادلا وشاملا.

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