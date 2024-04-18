التعادل يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك عمرو صالح هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 32، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الثاني، ولكن تألق الحارس المهدي سليمان حرمهم من تسجيل الهدف الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الاتحاد رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد سيراميكا إلى النقطة 24 في المركز السادس.