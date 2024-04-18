الدفاعات الجوية الأوكرانية والصراع الإيراني الإسرائيلي على رأس جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع

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اجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية، اليوم الخميس، وسط تصاعد مخاطر اتساع نطاق الصراع فى الشرق الأوسط ودعوات إلى زيادة الدعم لأوكرانيا.

وكان فرض عقوبات إضافية تستهدف إيران في أعقاب هجماتها على إسرائيل من بين القضايا التي ناقشها الوزراء، وكذلك الجهود المبذولة لمنع مزيد من التصعيد وإثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شن هجوم مضاد واسع النطاق ضد إيران.

ومن المتوقع أيضا أن يكون توفير مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، التي تقاتل ضد غزو روسي واسع النطاق لأكثر من عامين، موضوعا رئيسيا في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مستضيف الاجتماع، لإسرائيل دعمه لها نيابة عن مجموعة السبع. وقال "نحن أصدقاء إسرائيل. وندعم إسرائيل".

وتضم مجموعة السبع أيضا الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان. ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضا في الاجتماعات.

وفي الوقت نفسه، حث تاجاني الجانبين على وقف التصعيد.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد طهران عقب الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، ولكنها حذرت أيضا من اتساع نطاق الصراع.

وقالت اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية، "يجب عزل إيران. وفي نفس الوقت، يجب ألا يكون هناك المزيد من التصعيد".

وأضافت بيربوك "بالطبع يجب أن يكون هناك رد على هذه الواقعة غير المسبوقة"، ولكن المزيد من التصعيد سوف يكون "مميتا للشعوب في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي المنطقة بأكملها."

ومن المتوقع أن يكون توفير دعم دفاعي جوي أقوى لأوكرانيا مطروحا على الطاولة في أعقاب الهجمات الجوية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا إنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، وناقشا بالتفصيل الجهود المبذولة لتأمين أنظمة وصواريخ باتريوت إضافية للدفاع الجوي أمريكية الصنع في أسرع وقت ممكن.

وقالت بيربوك إنها تعتزم مناقشة إرسال مزيد من أنظمة باتريوت لأوكرانيا خلال اجتماعها المنفرد مع بلينكن.

كما ناشد كوليبا أعضاء الكونجرس الأمريكي الموافقة بسرعة على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا، والتي عطلتها المعارضة الجمهورية طوال شهور.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي أخيرا على الحزمة البالغ قيمتها 61 مليار دولار بعد غد السبت.

وحث منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، على اتخاذ إجراء سريع لتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية، قائلا إن المساعدة مطلوبة بشكل عاجل لمنع روسيا من تدمير البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.

وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي يجب ألا تعتمد على الولايات المتحدة، بل يجب أن تظهر قوتها وتتحمل مسؤولية تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، وأضاف: "لدينا أنظمة باتريوت. ولدينا أنظمة مضادة للصواريخ."

كما حث بوريل على التطبيق الصارم للعقوبات المفروضة على إيران بسبب تسليمها طائرات مسيرة إلى روسيا.

والجدير بالذكر أن القوات الروسية استخدمت بشكل مكثف طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها على المدن الأوكرانية.