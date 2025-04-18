 سموتريتش: هذا هو الوقت الذي سننهي فيه الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سموتريتش: هذا هو الوقت الذي سننهي فيه الحرب على غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 10:19 ص

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس، داعيًا إلى احتلال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.065 شهيدًا، و116.505 مصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

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