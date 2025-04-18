طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة العثور على جثة طفل يدعى "أحمد.ف.ع"، يبلغ من العمر 8 أعوام، وذلك بعد أن ظهر طافيًا على سطح مياه البحر في ميناء الدخيلة البحري، غربي المحافظة.

وعملت النيابة على سؤال أفراد أسرة الطفل، وشهود العيان، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ومناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان لبيان ملابسات الواقعة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته الثرى.

ويأتي ذلك فيما يُكثف ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة أول العامرية، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، جهودهم لكشف ملابسات الواقعة التي حدثت عندما جرف الطفل التيار أول كوبري الزراعين، تجاه البحر، في منطقة العجمي.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، وغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ حول ظهور جثمان طفل غريق في ميناء الدخيلة البحري، منطقة العجمي.

وبانتقال الشرطة، رفقة فريق الإنقاذ النهري، بالتعاون مع غواصين الخير، وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين أن الطفل كان قد غرق في مياه ترعة الـ21 غربي المحافظة السبت الماضي، وطفى بعد أسبوع في ميناء الدخيلة وعلى بعد مسافة كبيرة من الكيلو مترات.

ومن جهته أكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، أنه فور ورود إشارة بحادث الغرق، وجه الدعوة لغواصين الخير لسرعة التوجه إلى مكان الغرق، وذلك للاشتراك في أعمال البحث، لكن حركة الرياح وتقلب الأحوال الجوية، وضعف جثمان الغريق ساعد أمواج البحر عن تحريكه من مكان الغرق ولعدة كيلو مترات.

تم انتشال جثمان الطفل، ونقله إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.