احتجاجات جامعية ضد استهداف ترامب للمنح وحرية التعبير والطلاب الدوليين

قاد أساتذة جامعيون وطلاب احتجاجات في الحرم الجامعي بأنحاء الولايات المتحدة اليوم الخميس ضد ما قالوا إنها هجمات شاملة تستهدف التعليم العالي ، ومن بين ذلك التخفيضات الهائلة في المنح، وطرد الطلاب الدوليين وخنق حرية التعبير بشأن الحرب الدائرة في غزة.

ونظمت المظاهرات في العديد من الجامعات ومن بينها جامعة هارفارد حيث قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ستجمد 2ر2 مليار دولار من المنح والعقود وتهدد بإلغاء قدرة الجامعة على استضافة الطلاب الدوليين.

وقالت روشيل صن ، طالبة دراسات عليا في قسم الحكومة بجامعة هارفارد ، إنها جاءت لتدعم الطلاب الدوليين لأنهم جزء لا يتجزأ من مهمة الجامعة المتمثلة في دفع "حدود المعرفة الإنسانية".