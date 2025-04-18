قطاعات كبيرة من بورتو ريكو لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء

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لا تزال قطاعات كبيرة من جزيرة بورتو ريكو الكاريبية بدون كهرباء يوم الخميس بعد يوم تقريبا من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت تقارير رسمية أن نحو 780 ألف عميل من بين 5ر1 مليون عميل في الجزيرة ذات الأغلبية الكاثوليكية لا يزالون بدون كهرباء قبل الاحتفالات المسيحية في يوم الخميس المقدس.

ووفقا لشركة لوما الخاصة المشغلة لشبكة الكهرباء، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر 48 ساعة على الأقل حتى يتم استعادة التيار الكهربائي بالكامل.

وقالت جينيفر جونزاليس، حاكمة الإقليم الأكبر في الولايات المتحدة، إن الانقطاع يرجع إلى عطل متعدد الأسباب في شبكة النقل.

وذكرت جونزاليز أن المطارات والموانئ والمستشفيات جميعها مزودة بالكهرباء، على الرغم من أن بعض المستشفيات تستخدم المولدات الكهربائية.

ومنذ سنوات، كانت هناك دعوات للحكومة بإنهاء العقد المبرم مع شركة إمدادات الطاقة الخاصة.