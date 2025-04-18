نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع مجمع البعوث الإسلامية، جولات ميدانية ثقافية للطالبات الوافدات من مدينة البعوث الإسلامية، المشاركات في مسابقة "ثقافة بلادي"، نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب" وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

شهدت الفعاليات حضور أمير تادرس مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البعوث الإسلامية لشئون الواعظات، والسيدات المشرفات المصاحبات للطالبات. ورافق الوفد خلال الجولة الفنان د. بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية.

بدأت الجولة بزيارة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، حيث شاهدت الطالبات عرض فيلم "حلم من أحلام فترة النقاهة" المأخوذ عن أحد أعمال نجيب محفوظ، أعقبه جلسة تحليلية حوارية حول مضمون الفيلم ومناقشات ثرية بين الطالبات والحضور.

كما شهدت الجولة حضور افتتاح معرض الكاريكاتير المقام بمركز الهناجر للفنون ضمن فعاليات الاحتفالية، ثم توجه الوفد إلى قصر السينما بجاردن سيتي لحضور ورشة تصوير فوتوغرافي قدمها مدير التصوير زايد نايف، واختتمت الفعاليات بمشاهدة فيلم "ضمير عصره" المأخوذ عن أحد نصوص محفوظ.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن بتلك الجولات التي أضافت لهن معرفة فنية وثقافية جديدة، وأتاحت لهن التعرف على أحد رموز الأدب العربي والعالمي من خلال وسائط إبداعية متعددة.