تريزيجيه أساسيا في تشكيل الريان أمام قطر

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أعلن أرتور جورج، المدير الفني لنادي الريان تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام قطر، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز.

ويواجه نادي الريان فريق قطر في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب أحمد بن علي، لحساب منافسات الجولة الـ 22 من الدوري القطري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي الريان لمباراة اليوم أمام فريق قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سامي حبيب

خط الدفاع: حازم أحمد - أندريه أمارو - ديفيد جارسيا - مراد ناجي

خط الوسط: أحمد الراوي - جوليان دي سارت - فيصل نعمان

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - آدم باريرو - روجر جيديس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الريان في مباراة اليوم كلًا من: فهد يونس - عبد العزيز حاتم - رودريجو تاباتا - عبد الرحمن الحرازي - محمد سراج - حسين بهزاد - خالد مفتاح - عبد الله عناد - نايف الحضرمي - محمد صالح - محمد علي - قيس الراوي.

ويحتل نادي الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة.