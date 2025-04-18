نعت الفنانة يسرا، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعت قلبي يا راجل يا طيب، يا خفيف، ويا قريب على قلوبنا كلنا، فراقك صدمة علينا، وعلى كل حبايبك، ربنا يرزقك الجنة ونعيمها، خالص عزائي للأسرة ولكل حبايبك".

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة، والدفن في مقابر وادي الراحة، طريق الواحات".