إيران ترفض تسليم الولايات المتحدة اليورانيوم المخصب

رفض نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده المزاعم التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اليورانيوم، وتحدث بحذر عن المحادثات المستقبلية بين البلدين.

وقال لوكالة أنباء أسوشيتد برس "أ ب" في مدينة أنطاليا التركية، إن الإيرانيين ليسوا مستعدين لجولة جديدة من المحادثات وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأن الأمريكيين "لم يتخلوا عن موقفهم المتطرف".

وأوضح ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سوف تذهب إلى إيران و"تحصل على كل الغبار النووي"، مشيرا إلى الـ440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب الذي يُعتقد أنه مدفون في المواقع النووية التي تضررت بشدة جراء القصف الأمريكي العام الماضي.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الأسبوع الماضي محادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد غير أنها فشلت بسبب خلاف يتعلق باليورانيوم الإيراني المخصب.

وزار رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الأسبوع الماضي، السعودية وإيران على التوالي سعيا وراء إجراء جولة ثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن.