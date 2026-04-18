لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أهمية عدم إغفال القضية الفلسطينية والوضع في سوريا عند التركيز على التطورات في مضيق هرمز.

وقال "لافروف"، خلال جلسة خاصة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "عندما ننظر إلى ما يحدث في مضيق هرمز، لا أريد أن نغفل عن القضية الفلسطينية، كما أن هناك عمليات معقدة للغاية تجري في سوريا".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، قد صرّح "بأننا نشهد ميلاد دولة إسرائيلية جديدة، بما في ذلك الإشارة إلى الأراضي الشاسعة المجاورة".

وأوضح لافروف، بشأن أهداف العملية الأمريكية في إيران، أن الهدف هو السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، كما أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة لديها بالفعل خطط لتدمير الحضارة الإيرانية.

وقال لافروف، بخصوص حلف الناتو، إن الحلف ليس في أفضل حالاته، مشيرا إلى أنه من الصعب تلبية المصالح الوطنية للدول الأوروبية من خلال فرض سياسة عسكرية انتقامية، لافتا إلى أن هناك مفهوما جديدا يُناقش على نطاق واسع حاليًا، والذي بموجبه يريد الأمريكيون التخلص من عبء تمويل الأمن الأوروبي.

وعن العلاقات الروسية - الصينية، أضاف لافروف: "إلى جانب الطاقة وصناعات النفط والغاز، لدينا تعاون متطور للغاية مع الصين في مجال الطاقة النووية، وغيرها من التقنيات المتقدمة - الفضاء، وأكثر من ذلك بكثير، كما أن علاقاتنا أعلى جودة وأعمق وأكثر موثوقية من التحالفات العسكرية التقليدية".

وبشأن الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية، أوضح لافروف: "لدينا العديد من الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية، في إشارة إلى عدم رفع العقوبات منذ عهد بايدن، وكذا إعادة الممتلكات الدبلوماسية، بجانب تعرض شركاتنا بالفعل لعقوبات جديدة".

وقال: "لقد تم تحديد هدف الهيمنة على الطاقة ( بالنسبة للولايات المتحدة )، وحان الوقت على الأرجح لإجراء حوار حول كيفية رؤية الأمريكيين لمستقبل علاقاتنا الاقتصادية".

وتشارك وفود من أكثر من 150 دولة في المنتدى، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائب رئيس ونائب رئيس وزراء، وأكثر من 50 وزيراً، من بينهم 39 وزير خارجية، وأكثر من 500 مشارك رفيع المستوى، و79 ممثلاً عن المنظمات الدولية.