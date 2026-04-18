قال مسئولون أوكرانيون، اليوم السبت، إن شخصا قتل وأصيب 12 آخرين في هجمات روسية وقعت ليل الجمعة/السبت عبر أوكرانيا.

وأوضح القائد المحلي في مدينة ميكوليفكا، فاديم فيلاشكين، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصا قتل في غارة على المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضاف مسئولون آخرون، أن 26 شخصا على الأقل أصيبوا في هجمات عبر شمال وشرق أوكرانيا بما في ذلك قصف استهدف البنية التحتية للموانئ في مدينة أوديسا.

وفي روسيا، استهدفت قصف بطائرة مسيرة أوكرانية مناطق صناعية في نوفوكويبيشفسك وسيزران بمنطقة سامارا الروسية، وفق ما قاله الحاكم فياتشسلاف فيدوريشف اليوم السبت. ولم يعط المزيد من التفاصيل ولكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت في بيان، إنها استهدفت مصافي نفط كبرى في المدينتين.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 258 مسيرة أوكرانية ليلا فوق 16 منطقة روسية وكذلك فوق شبه جزيرة القرم التي أعلنت استقلالها والبحرين الأسود وأزوف.