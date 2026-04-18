ترامب: فجر جديد ينتظر كوبا

- الرئيس الأمريكي قال إن اليوم الذي كان منتظرا منذ 70 عاما سيأتي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليوم الذي كان منتظرا منذ 70 عاما سيأتي قريبا، ويُطلق عليه اسم "فجر كوبا الجديد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال فعالية أُقيمت في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، حيث تطرق إلى عدد من القضايا على الساحة الدولية.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة كانت قد اعتقلت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بعملية عسكرية في 3 يناير الماضي.

وأضاف: "قريبا جدا، وبفضل هذه القوة الكبيرة، سيأتي اليوم الذي انتُظر لمدة 70 عاما، ويُطلق عليه اسم: فجر جديد لكوبا".

وفي 30 يناير الماضي، وقَع ترامب مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وذكر البيت الأبيض أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الأمنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" لكوبا.

وفي 1 فبراير الماضي، أعلن ترامب بدء محادثات مع الحكومة الكوبية لتنظيم إمدادات النفط، إلا أن كوبا نفت ذلك.

وفي الشأن اللبناني، وصف ترامب وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل ولبنان بأنه "غير مسبوق".

وأكمل: "سنجعل لبنان عظيما مرة أخرى.. إنهم شعب طيب يعيش منذ فترة طويلة في ظروف سيئة، آمل أن يتم حل الوضع المتعلق بحزب الله في أقرب وقت".

وأوضح أن وقف إطلاق النار في لبنان لا علاقة له بالمفاوضات الجارية مع إيران.

والخميس، أعلن ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.