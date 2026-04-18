جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ببلدة لبنانية في اليوم الثاني لوقف النار

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تفجيرا في بلدة الخيام جنوبي لبنان، مواصلا هجماته لليوم الثاني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في خبر مقتضب، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام" بمحافظة النبطية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول طبيعة التفجير أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وفي اليوم الأول لوقف النار الجمعة، رصدت الأناضول، 11 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار ما تسبب في مقتل شخص وإصابة عدد آخر، استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

هجمات الجمعة، شملت عمليات تفجير وقصفا بالمدفعية وغارة جوية على بلدات كونين والطيبة ودير سريان والخيام ودبين وبيوت السياد ومحيط بلدة القنطرة وقضاء راشيا ومنطقة جبل الشيخ.

وتأتي هذه الخروقات الإسرائيلية في اليوم الثاني لسريان اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين تل أبيب و"حزب الله"، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس الماضي.

كما تأتي بالمخالفة بما وعد به ترامب، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، بأن إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن، لأن الولايات المتحدة تمنعها من ذلك".

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عبر بيان، رصد عناصر قامت بـ"خرق" تفاهمات وقف إطلاق النار جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية فقام بشن عدة غارات عليهم ودمر بنى تحتية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندًا قد تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على أن إسرائيل تحتفظ بما زعم أنه "حقها" في اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يُقيَّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وخلال 45 يومًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس الماضي، استشهد أكثر من 2294 شخصًا وأُصيب 7 آلاف و544 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر من العام التالي وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميًا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الفائت.