 بريطانيا: ندعم الجهود الأممية لمساعدة الليبيين على إخراج المرتزقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 مايو 2021 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

بريطانيا: ندعم الجهود الأممية لمساعدة الليبيين على إخراج المرتزقة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:37 م

أكدت بريطانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة الليبيين على إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

ونقلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تغريدة بموقع التدونيات القصيرة (تويتر)، عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، بحسب بوابة أفريقيا الليبية، القول إن بريطانيا تدعم - بشكل كامل - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثها يان كوبيش؛ لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك