بريطانيا: ندعم الجهود الأممية لمساعدة الليبيين على إخراج المرتزقة

أكدت بريطانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة الليبيين على إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

ونقلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تغريدة بموقع التدونيات القصيرة (تويتر)، عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، بحسب بوابة أفريقيا الليبية، القول إن بريطانيا تدعم - بشكل كامل - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثها يان كوبيش؛ لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.