زيلينسكي: 300 طائرة درون و37 صاروخا روسيا في هجوم على البنية التحتية للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة بدون طيار و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي، خلال منشور عبر منصة "إكس": "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".

من جانبها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.

وكتبت الشركة في بيان عبر منصة "تليجرام"، اليوم الخميس: "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات دون طيار وصواريخ"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة بدون طيار أوكرانية".