استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة ورصف الطرق بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم وحملات للنظافة، وأعمال رصف الطرق، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

‏‎تابعت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، البدء في نقل أعمدة الكهرباء بطريق الصردي أبوخشبه، لتوسعة الطريق استعدادا للرصف بمعرفة الكهرباء بدسوق، بالإضافة لصيانة محول الإنارة العامة بكوبري الصالحية وصيانة محول الإنارة العامة بشارع الإسكندراني.

‏‎وتابع أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، بحضور علي عبدالجواد، نائب رئيس المدينة، ووائل عبدالرءوف، نائب رئيس المدينة، موجها برفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانياً، واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت واستمرار تكثيف جهود النظافة والتجميل ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على رفع كفاءة النظافة العامة بقرية ميت الديبة، ونقل كميات من مقلب القمامة بمدينة قلين بمعدات الوحدة المحلية.