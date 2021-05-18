أوكرانيا تسجل 4095 إصابة جديدة بفيروس كورونا و285 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 4 آلاف و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و160 ألفا و95 حالة.

وأضاف ستيبانوف - عبر حسابه على موقع (فيسبوك) - أنه تم تسجيل أيضا خلال الساعات الـ24 الماضية، 285 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 48 ألفا و469 حالة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وتعافى منذ بدء جائحة كورونا في أوكرانيا مليون و882 ألفا و344 شخصا. فيما تم تطعيم 17 ألفا و232 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ضد فيروس كورونا. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي في البلاد أكثر من 948 ألف شخص منذ تفشي الوباء.