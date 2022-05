المفوضية الأوروبية تقترح تقديم 9 مليارات يورو إضافية كمساعدات لأوكرانيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ما يصل إلى 9 مليارات يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا، مؤكدة على دعم المفوضية ودفاعها عن كييف.

وشددت في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، على أهمية تقليل أوروبا الاعتماد على ورادات الطاقة الروية، خلال أقرب وقت ممكن.

ولفتت إلى عمل المفوضية على زيادة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتطبيق اقتراح الالتزام باستخدام الطاقة الشمسية على الأسطح للمباني التجارية والعامة اعتبارًا من عام 2025، وللمباني السكنية الجديدة اعتبارًا من عام 2029.

وذكرت أن المفوضية تستثمر ما يصل إلى 300 مليار يورو، في هذا المجال، قائلة إن حوالي 10 مليارات يورو ستخصص لتمويل الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للنفط، لوقف الشحنات القادمة من روسيا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة له يوم الثلاثاء، بشأن تطوير قطاع النفط، إن الغرب «يقتل نفسه اقتصاديا» بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مؤكداً عدم قدرة الدول الغربية على فك الارتباط بواردات النفط والغاز من روسيا.

#REPowerEU is mobilising up to €300 billion.



About €10 billion will fund missing links for gas and LNG and oil infrastructure to stop shipments from Russia.



All the rest will go into speeding and scaling up the clean energy transition.