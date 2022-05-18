الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من جبل المبكر في القدس الشرقية المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من بيت لحم جنوب القدس وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم جنين وبلدة اليامون، فيما تم اعتقال شابين من مدينة الخليل وبلدة السموع بمُحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من محافظتي سلفيت ونابلس الواقعتين شمالي الضفة.

ونابلس، هي نقطة مواجهات أخرى، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبصفة خاصة، في منطقتي "بيتا" و"بيت دجن".

وزادت سلطات الاحتلال من وتيرة الاعتقالات في "جنين" شمالي الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، إذ ينتمي لهذه المحافظة غالبية من نفذوا العمليات الفدائية داخل الخط الأخضر في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما جعلها هدفا رئيسيًا لقوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الاحتلال لجنين الأسبوع الماضي، كما استشهد الأسير السابق داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي عضو مجلس ثوري حركة "فتح" متأثرًا بجراح أصيب بها خلال اعتقاله من قبل فوات الاحتلال في وقت سابق هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة الزبيدي قدمت العديد من الشهداء دفاعًا عن القضية الفلسطينية، إذ استشهدت والدته وشقيقه، وقد تلقى زكريا الزبيدي، وهو أحد قادة عملية نفق الحرية بسجن "جلبوع"، خبر استشهاد شقيقه وهو في السجن بثبات ورباطة جأش.