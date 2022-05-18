الوداد يتعادل مع المغرب الفاسي بالدوري المغربي

أهدر الوداد البيضاوي فرصة التحليق في صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي ، بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه المغرب الفاسي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وانفرد الوداد بقمة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة وحيدة فقط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، علما بأن الفريق الملقب بـ(وداد الأمة) مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر الوداد بالتسجيل مبكرا عن طريق عبدالله حيمود في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل المغرب الفاسي عبر حمزة الجناتي في الدقيقة 18.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الشوط الثاني، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

ويستعد الوداد لملاقاة الأهلي يوم 30 مايو الجاري، على ملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.