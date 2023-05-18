تفاجأ الإعلامي شريف عامر، بمداخلة من الفنان عادل إمام على الهواء، وذلك خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء.

وأجرى «عامر» مداخلة هاتفية مع الفنانتين لبلبة ويسرا، للحديث عن عادل إمام، طالبًا من يسرا أن تنقل للزعيم تحياته وتهنئته له لمناسبة عيد مولده الـ83.

وقررت لبلبة مفاجأة الإعلامي خلال مداخلتها الهاتفية، وقررت منح الهاتف إلى الزعيم، الذي فاجأ «عامر» بقوله: «أنت بتضحك ليه إحنا لسه قلنا حاجة».

وقال الإعلامي إنه يضحك؛ بسبب وجود عادل إمام في حياة المصريين، متوجهًا بالتهنئة له بمناسبة عيد مولده، ليعقب الزعيم: «وأنت طيب يا شريف».

وسأل «عامر» الزعيم عما إذا كان يعرف قيمته عند الجمهور، ليرد عادل إمام: «قول لي أنت قيمتي عندكم».

وأوضح الإعلامي أن عادل إمام السبب في تعلم بناته اللغة العربية، فضلًا عن أنه كان حريصًا على الحصول على إجازات من أجل حضور أفلام من بطولة الزعيم، ومازحه الزعيم بقوله: «عاوز تقول لنا إنك ابن ناس وبناتك خواجات مش بيتكلموا عربي».

وأكمل الإعلامي: «فضلك في اللي بيتكلموا عربي، إن الشخص يضحك ويبتسم لما يسمع اسم عادل إمام ووجودك معانا ده أمر نحمد ربنا عليه، شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وإحنا طيبين بعادل إمام من المحيط إلى الخليج».

وولد عادل إمام في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل في طفولته إلى حي السيدة زينب؛ لأن والده كان يعمل موظفا بأحد المصانع الحكومية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي تم عرضها من سنة 1971 الى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي تم عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» عام 1985، ومسرحية بودي جارد.