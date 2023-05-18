أب يتخلص من طفله بمقص حديدي في الدقهلية

قُتل طفل قاصر طعنًا بمقص حديدي على يد والده بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشاداة كلامية بينهما، حيث سلم الأب نفسه إلى ديوان المركز، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بمقتل قاصر يعمل حلواني، على يد والده، بعد مشاداة كلامية بينهما بقرية أويش التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مقتل "يوسف محمد عبدالفتاح عيطة - 17 عامًا - حلواني"، بطعنة في البطن بمقص حديدي على يد والده، يعمل "نجار موبيليا"، بعد نشوب خلافات بينهما على إثر مشادة كلامية.

حرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.