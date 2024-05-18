إضراب في جنين بعد اغتيال مقاوم واقتحامات بنابلس وقلقيلية

بدأ إضراب شامل، صباح اليوم السبت، في جنين بالضفة الغربية حدادا، عقب استشهاد إسلام خمايسي، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي اغتاله الاحتلال في قصف بطائرة حربية الليلة الماضية.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين، في حين نعت سرايا القدس خمايسي الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على جنين.

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا للغارة التي شنتها المقاتلة الحربية على المخيم، وقال إنه قتل خمايسي في مخيم جنين، ووصفه بأنه أحد المطلوبين الرئيسيين و"منفذ سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.