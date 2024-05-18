شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية في غزة قولها، إن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مجموعة من الأشخاص في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا ارتفع إلى 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار المستشفى، مضيفة أن 18 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.