مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحيتين في جنوب غربى فنلندا

لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم السبت عندما تحطمت مروحيتان في مدينة أورا جنوب غربى فنلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.

وأكدت الشرطة الفنلندية أن جميع الركاب الذين كانوا على متن المروحيتين، اثنان في إحداهما وثلاثة في الأخرى، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بعد الظهر بقليل.

ووقع الحادث في منتصف النهار بجنوب غربى فنلندا. ووفقا للمحققين، كانت المروحيتان في طريقهما من العاصمة الإستونية تالين إلى مطار فنلندي.

وعُثر على حطام المروحيتين في منطقة غابات شمال مدينة توركو. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة الفنلندية "واي إل إي" عن أحد السكان المحليين قوله إن المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب الشديد من بعضهما البعض، ثم قامت إحداهما بحركة غير متوقعة واصطدمت بالأخرى. وأضاف الشاهد: "كان هناك اصطدام مروع".