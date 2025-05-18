انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل

انتهت مساء اليوم الأحد المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت و البقاع وبعلبك- الهرمل.

وأقفلت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد باستثناء المراكز التي يوجد بداخلها عدد من المقترعين حيث تستمرّ تلك المراكز مفتوحة لاستقبال الناخبين الموجودين داخل حرم مراكز الاقتراع.

وبلغت نسبة الاقتراع في محافظة بيروت 20% و في محافظة البقاع بلغت 49ر42% فيما بلغت محافظة بعلبك الرهمل 60ر44% ، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددا من مراكز الاقتراع في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل، خلال اليوم الأحد واطّلع على سير العملية الانتخابية من المحافظين وغرفة عمليات منطقة البقاع الاقليمية.

وأكد الوزير الحجار في تصريح له بعد ظهر اليوم أن "الملاحقات مستمرة في حق مطلقي النار"، داعياً إلى "عدم تكرار ذلك في البقاع وبيروت"، وأمل أن ننتهي من هذه الظاهرة".

وأضاف الحجار "الدولة تؤكد اليوم احترام الاستحقاقات الدستورية وحق الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه والعملية تسير بكل ديموقراطية وإن حصلت بعض الإشكالات فالقوى الأمنية كانت حاضرة ولكن الصورة العامة كانت جيدة".

كما تفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة العمليات المركزية في قيادة منطقة بيروت وغرفة العمليات الفرعية وقيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب - بيروت، اليوم الأحد حيث اطلع على الإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية الانتخابية".

وأكد "أن نجاح هذه العملية يعكس فاعلية عمل المؤسسات المعنية، ويرتكز على أداء الجيش لحفظ الأمن".

وتضم محافظة بيروت مجلساً بلدياً واحداً، فيما تضم محافظة البقاع 87 مجلساً بلدياً يتوزعون على ثلاثة أقضية هي، قضاء زحلة، وقضاء البقاع الغربي، وقضاء راشيا. أما محافظة بعلبك – الهرمل، فهي تضم 84 مجلساً بلدياً يتوزعون على قضاءي بعلبك والهرمل.

وكان قد تم الأحد الماضي إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار. وبلغت نسبة الاقتراع في المحافظتين 29ر42%

وانطلقت في الرابع من مايو الحالي المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. وبلغ إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية 16ر45% .

وتستكمل الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع والعشرين من مايو الحالي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

يذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان تجري بشكل دوري كل ست سنوات. وقد جرت آخر انتخابات بلدية في عام 2016، وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات التالية في عام 2022. إلا أن هذه الانتخابات تأجلت بسبب تزامن موعدها مع الانتخابات النيابية، ما أدى إلى تأجيلها إلى إبريل 2023.

واتخذ مجلس النواب قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31 مايو 2024، وذلك بسبب صعوبة تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات. وتمّ تأجيل الانتخابات البلدية في مايو 2024 لعام إضافي بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب بين لبنان وإسرائيل.