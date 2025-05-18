 أسامة نبيه يعتذر للجماهير بعد خسارة البرونزية: التأهل لكأس العالم هو الإنجاز الأهم - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 11:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أسامة نبيه يعتذر للجماهير بعد خسارة البرونزية: التأهل لكأس العالم هو الإنجاز الأهم

كريم صلاح
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 10:42 م

قدّم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، اعتذاره للجماهير المصرية بعد خسارة الفراعنة الصغار أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية للشباب.
وقال نبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعتذر للجماهير على عدم الفوز بميدالية قارية، لكننا حققنا الهدف الرئيسي من البطولة بالتأهل إلى كأس العالم، وهو إنجاز يجب البناء عليه."
وأضاف: "اللاعبون قدموا أداءً مشرفًا رغم الظروف الصعبة، فقد خضنا اللقاء في غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات، وهو ما أثر علينا كثيرًا."
كما ثمّن نبيه دعم اتحاد الكرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مكثفًا استعدادًا للمشاركة في مونديال الشباب المقرر في تشيلي بعد 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبدأ سريعًا التحضير بخطة فنية متكاملة تشمل مباريات ودية قوية لرفع مستوى الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك