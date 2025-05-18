محافظ بني سويف يتابع تيسيرات تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة بمراكز المحافظة السبع

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ التيسيرات اللازمة لتشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة بجميع مراكز المحافظة، ضمن جهود الدولة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكدت "فيض الله"، إعداد خطة تحرك وخط سير محدد للسيارة المتنقلة؛ ليجري إعلام المواطنين مسبقًا بمواعيد تواجدها داخل المراكز المختلفة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة المتميزة، التي تُمكن المواطنين من استخراج الخدمات الحكومية والأوراق الخاصة بملف التصالح دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية الثابتة بكل مجلس مدينة.

وتابعت أن خط السير يبدأ من مركز إهناسيا في 19 مايو 2025، ويستمر حتى 5 يونيو 2025 بمركز بني سويف، مرورًا بمراكز المحافظة، وهي: ببا، والفشن، وسمسطا، والواسطى، وناصر، ومدينة بني سويف، حيث تتواجد السيارة بمقار الوحدات المحلية التابعة لكل مركز؛ للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

ويأتي هذا في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية؛ لتشغيل السيارات التكنولوجية المتنقلة في محافظات الجمهورية، وفي ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، لتصبح أكثر كفاءة ويسرًا في الوصول للمواطنين.

يُذكر أن السيارة التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، وتتيح العديد من الخدمات مثل: إصدار التراخيص، وخدمات المحليات، وتلقي الشكاوى، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات التموين، بمساعدة موظفين مدربين على التعامل مع المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم.