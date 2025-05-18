 البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس بدء الحبرية بمشاركة بطريرك الأقباط الكاثوليك وآباء السينودس البطريركي وممثلي مختلف الكنائس - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 5:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس بدء الحبرية بمشاركة بطريرك الأقباط الكاثوليك وآباء السينودس البطريركي وممثلي مختلف الكنائس

محمد فتحي
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 3:26 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 3:26 م

ترأس صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، قداس بدء الحبرية، وذلك ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان، عقب انتخابه كحبر أعظم جديد للكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم، في الثامن من مايو الجاري.

شارك في القداس الاحتفالي البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وأصحاب النيافة أساقفة السينودس البطريركي المقدس، والعديد من الآباء المطارنة والأساقفة، والكهنة، والرهبان والراهبات.

وشهد الاحتفال مشاركة استثنائية من أكثر من 200 وفد رسمي، ودبلوماسي يمثلون مختلف دول العالم، كما تميزت المناسبة بحضور تاريخي لرؤساء، وممثلي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، واليونانية الأرثوذكسية، بجانب قادة الكنيسة الكاثوليكية، في خطوة لافتة تعكس نهج الحوار، والانفتاح المسكوني الذي يحمله البابا الجديد منذ انتخابه.

وشهدت ساحة القديس بطرس توافد أكثر من 300 ألف مصلٍّ، جاؤوا من قارات العالم الخمس للمشاركة في هذا الحدث الكنسي الفريد. وامتدت الأناشيد والصلوات بلغات متعددة، في مشهد وحدوي جسّد الكنيسة الجامعة والشراكة بين الشعوب والثقافات في حضرة الروح القدس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك