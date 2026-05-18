السعودية تعلن احتفاظها بحق الرد على المسيرات القادمة من العراق

أعلنت السعودية مساء يوم الأحد احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وذلك عقب تدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان " أنه في صباح يوم الأحد 17 مايو تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

وأكد المتحدث العسكري السعودي" أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، مؤكدا أنها "ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على الأراضي السعودية بصواريخ قادمة من العراق.