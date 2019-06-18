تراجع معدل نمو الناتج الصناعي الروسي إلى أقل مستوياته منذ 2017

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع معدل نمو الناتج الصناعي لروسيا خلال مايو الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2017، حيث جاء أقل من توقعات المحللين نتيجة تراجع ناتج قطاعي الصناعات التحويلية والنفط.

وبحسب بيانات الحكومة الروسية زاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون نموه بمعدل 6ر1% خلال الشهر الماضي.

وذكرت بلومبرج أن بيانات الناتج الصناعي تعكس التباطؤ الأوسع نطاقا للاقتصاد الروسي خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين. وتتوقع الحكومة تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة.

وبحسب "ديمتري دولجين" كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "آي.إن.جي جروب" للاستشارات المالية بالعاصمة الروسية موسكو إن التراجع الحاد في معدل نمو الناتج الصناعي، يمكن أن يكون نتيجة حقيقة أن عدد أيام العمل في مايو الماضي كان أقل بمقدار يومين عن العدد في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان عدد أيام العمل في أبريل الماضي أكبر بيوم عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن الاقتصاد الروسي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 5ر0% بحسب بيانات مكتب الإحصاء الروسي الصادرة اليوم الثلاثاء وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.