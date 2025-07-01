فاديفول يعلن اعتزامه حث الدول الشريكة على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عزمه حثّ الدول الشريكة على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الأسلحة للدفاع ضد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وخلال زيارته لمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، قال فاديفول اليوم الثلاثاء إنّه سيُجدد دعوته داخل الحكومة الألمانية لكي يدعم كل من المستشار فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس هذا التوجه لدى الدول الشريكة لألمانيا من أجل تقديم هذه الأنظمة لأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وتم التكتم على الزيارة إلى مدينة أوديسا الساحلية في البداية لأسباب أمنية، ولم يتم الإعلان عنها إلا بعد أن غادر الوزير الألماني لأوكرانيا ودخوله إلى دولة مولدوفا المجاورة.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنه يتعين أيضا الاستمرار في مطالبة الولايات المتحدة بالإبقاء على التزامها بدعم الدفاع الأوكراني"، ورأى أنه يتعين في الوقت نفسه أن تستعد ألمانيا لاحتمال أن "يتم مطالبتنا بفعل المزيد"، مشيرا إلى وجود تخوفات من وصول أوكرانيا إلى حدود قدراتها الدفاعية، "ولهذا يجب الآن التحوط لهذا الأمر".

وأوضح الوزير أن الحكومة الألمانية يجب أن تواصل التفكير في نوعية أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن تزويد أوكرانيا بها، وتحدث في هذا الصدد عن إمكانية توفير أنظمة يمكن تركيبها على سفن بحيث يصبح من الممكن حماية الممرات البحرية بشكل أفضل. وتابع: "يجب أن نُركّز على توفير كل ما يمكن توفيره في مجال الدفاع الجوي".

وخلال زيارته التي رافقه فيها نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تفقد فاديفول وضع ميناء أوديسا الذي يتعرض بشكل متكرر لغارات روسية بطائرات مسيّرة وصواريخ.