سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

عرضت سويسرا القيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الخميس، بأن مدير إدارة الأمن الدولي بالوزارة، جابرييل لوشينجر، تحدث هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن "جابرييل لوشينجر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في خفض تصعيد الوضع الراهن".

ومنذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية ضد النظام الإيراني قبل أكثر من أسبوعين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا بتدخل أمريكي.

يُذكر أن سويسرا تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران، إذ لا يوجد للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي هناك منذ عام 1980، عقب الإطاحة بالشاه المدعوم أمريكيا في 1979 واحتجاز رهائن أمريكيين.

وتدير سويسرا ما يُسمى بقسم رعاية المصالح الأمريكية في طهران، الذي يوفر الرعاية القنصلية للمواطنين الأمريكيين