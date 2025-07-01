التضامن: سيدة أعمال تتبرع بتحمل قيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تبرعاً من إحدى سيدات الأعمال المصريات لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.



وقررت سيدة الأعمال التبرع بقيمة رحلات عمرة لفردين من كل أسرة من أسر الضحايا والمصابين، على أن تقوم وزارة التضامن بتنظيمها لأسر الضحايا.



ووجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لسيدة الأعمال، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس حجم التكافل والتعاون بين أفراد الشعب المصري.

يشار إلى أن سيدة الأعمال المتبرعة طلبت من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمها وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وشهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الجمعة الماضي، حادث تصادم مروعا بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.