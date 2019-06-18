محاكمة عسكرية لجندي أمريكي متهم بارتكاب جرائم حرب في العراق

بدأت محكمة عسكرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، محاكمة إدوارد جالاجر، ضابط الصفّ في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية "نيفي سيلز" المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017، من بينها خصوصا إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصابا في ساقه.

ويواجه جالاجر البالغ من العمر 40 عاما المتهم بالقتل العمد ومحاولة قتل مدنيين إثنين ببندقية قنص وعرقلة العدالة عقوبة السجن المؤبد إذا ما دين بالتهم الموجهة إليه.

وضابط الصف الذي يحمل العديد من الأوسمة موقوف منذ سبتمبر 2018 بعدما وشى به عناصر من وحدته كانوا تحت إمرته وروعتهم أفعاله.

وتعود الوقائع المتهم بها جالاجر إلى 2017 وقد جرت في الموصل، ثاني كبرى مدن العراق حيث كانت قوات أميركية تقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في نوفمبر الماضى، فإن بعض عناصر وحدة "ألفا" التي كان جالاجر يقودها ارتاعوا من سلوكه إلى درجة أنهم عدلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقل دقة، كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين وتمكينهم من الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن جالاجر كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.

وفي مايو 2017، أسرت القوات العراقية مقاتلاً عدواً مصاباً في ساقه وبدا أن عمره يناهز 15 عاما.

وبحسب إفادتي عنصرين من وحدة "نيفي سيلز" وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب جالاجر من الأسير بدون أن يقول شيئاً وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.

وبعد دقائق، جمع جالاجر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى، وينفي ضابط الصف كل التهم الموجهة إليه، في وقت ما زال قسم من الأمريكيين يعتبره بطلا وطنيا.