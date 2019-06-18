مرشح رئاسى أمريكى شاذ جنسيا يحلم بعائلة مع شريكه فى البيت الأبيض

صرح بيت بوتيدجاج، أول مرشح شاذ لانتخابات للرئاسة الأمريكية عام 2020، أنه يمكن أن يؤسس عائلة مع شريكه تشاستن جليزمان فى البيت الأبيض، إذا فاز فى الاقتراع فى 2020.

وردا على سؤال عن هذا الاحتمال، قال بوتيدجاج رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا (شمال)، لشبكة «سى.إن.إن» «لم لا؟».

وأضاف بوتيدجاج وهو أحد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية: «أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التى يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء. لكن بالتأكيد هذه مسألة على مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التليفزيون»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتفل بوتيدجاج وشريكه الذى يعمل مدرسا فى معهد، أمس الأول، بذكرى مرور عام على زواجهما.

ولم يكشف المرشح الديمقراطى علنا أنه شاذ إلا قبل أشهر من تشريع زواج الشواذ فى الولايات المتحدة فى يونيو 2016، وقال إنه يريد أبناء لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع.