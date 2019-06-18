أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أنه بناء على قرار وزارة التموين، فقد تقرر الاقتصار على 3 مواقع فقط لتوريد واستلام القمح بالمحافظة وهي صوامع: سدس بمركز ببا، كوم أبو ارضي بالواسطى، شونة سمسطا.

وأوضح أن العمل مستمر بهذه الصوامع لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة مع مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد، مضيفًا أنه بحسب تقرير اللجنة المشرفة على توريد القمح، فقد بلغ إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع على مستوى المحافظة 188ألفًا و400 طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، وبزيادة قدرها 4 آلاف و400 طن عن ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن، مع توقعات بتخطي المستهدف الكلي هذا العام و المقدر بـ 190 ألف طن، خاصة مع استمرار أعمال التوريد بالصوامع.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2018/2019، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألفًا و308 أفدنة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألفًا و431 طنًا.