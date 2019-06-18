ترامب: ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارة الهجرة والجمارك ستشرع في ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المكسيك، التي تقوم باستخدام قوانين الهجرة القوية لديها، تقوم بعمل جيد للغاية في منع الأشخاص من الوصول إلى حدودنا الجنوبية بوقتٍ طويل".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن البيت الأبيض قد توصل لاتفاق مع المكسيك لتجنب فرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية. وكجزء من الاتفاق، وافقت الأخيرة على نشر الآلاف من قوات الحرس الوطني لديها على حدودها الجنوبية من أجل احتواء تدفق المهاجرين من دول أمريكا الوسطى.