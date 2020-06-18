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رئيس المقاولون: طاهر رحب بالانتقال إلى الأهلي

محمد جلال
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 12:28 ص

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق رحب بالانتقال إلى الأهلي بعدما طلب ضمه رسميًا.

وكان مسؤولو المقاولون العرب أعلنوا طلب الأهلي رسميًا بضم طاهر محمد طاهر بعد جلسة ذئاب الجبل اليوم الأربعاء، مع اللجنة الخماسية لمناقشة آلية عودة الدوري الممتاز.

وقال محسن صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "طاهر أكد أنه لا يمانع اللعب للأهلي ولكن رغبته الأبرز كانت الاحتراف الخارجي".

وأضاف: "هدفنا كمجلس إدارة لنادي المقاولون البحث عن عرض احتراف خارجي للاعب ولكنه رحب تماما بفكرة اللعب للأهلي ولو لموسم واحد".

وأكمل: "اليوم كانت أول مرة يطلب فيها الأهلي رسميا ضم طاهر محمد طاهر، الخطيب قال لي نريد ضمه نهائيا أو على سبيل الإعارة".

وأتم: "رغبة طاهر والمكان الذي سيشعر بالراحة فيه هي أهم شيء لدي، وانتقاله للأهلي قد يشهد حصولنا في المقابل على بعض لاعبي بعض الفريق الأحمر".


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